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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 14:18 BJT

新兴汇市：朝鲜核试拖低韩元；ECB政策失望情绪令亚币周线涨幅缩减

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.09    102.49   +0.39  +17.84    120.30
    坡元            1.3520    1.3514   -0.04   +4.84    1.4175
    台币          31.421    31.286   -0.43   +5.24    33.066
    韩元           1095.97   1092.60   -0.31   +7.21   1174.95
    泰铢             34.75     34.68   -0.20   +3.65     36.02
    菲律宾披索       47.09     46.89   -0.42   -0.40     46.90
    印尼卢比      13075.00  13060.00   -0.11   +5.43  13785.00
    印度卢比       66.54     66.41   -0.20   -0.59     66.15
    马币            4.0630    4.0420   -0.52   +5.59    4.2900
    人民币          6.6778    6.6650   -0.19   -2.78    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/王洋/王颖；审校 蔡美珍/张涛/于春红)

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