台湾股市：随亚股收低逾1%，因欧洲央行未进一步释出宽松讯号

路透台北9月9日 - 台湾股市周五收低逾1%。分析师表示，因欧洲央行(ECB)未进一步释出宽松讯号，且朝鲜疑似核试验引发台股随亚洲股市下滑。

台湾加权股价指数 收跌1.06%，至9,164.88点；今日成交初值 为667.46亿台币，上交易日修正后为779.70亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，欧洲没有释出更宽松的讯息，造成外资全面卖超亚股，日前带动大盘上扬的台积电 等权重股，也成了拖累盘势的标的。就整体结构而言，由于近日指数涨幅不少，顺势拉回整理也属正常。

〞我觉得下周中秋长假前，盘势会震荡，指数将沿着五日线整理。〞他说。

钟国忠认为，虽然指数拉回，但多头结构仍属健康，未来仍有往上创高机会，观察点在于9,136颈线位置不能跌破。

台新投信基金经理人沈建宏则表示，台指期净多单频创新高，显示资金行情尚未退烧，但涨多及法人持股比例高是最大利空，短线面临技术性拉回整理压力，居高思危意识不可少。

他认为，由于资金行情充沛，且重大系统性风险机率不高，加上每逢年底开始进入下个年度作梦行情，台股后市仍有上攻行情可期，建议拉回修正后可低接。