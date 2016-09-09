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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 14:29 BJT

国际油市：受获利了结拖累下跌，上日因原油库存下降而录得巨大涨幅

此前摩根士丹利分析师称，油市供需再平衡存在延迟风险。该评论给油市带来压力。

“我们尚未改变对于2017年中期达到再平衡的预测，但我们的信心水平在下降，”他们在一份报告中称，“再一次，我们看到多项意外利空发展同时出现的可能性加大，有可能会将再平衡(经季调需求超过供应)的时间点推迟至2017年底甚至2018年。”

油价周四大涨，因美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降1,450万桶，创1999年来最大单周降幅。

市场参与者称，朝鲜(北韩)核试验造成地缘政治风险上升，并没有对油市带来重大影响。

市场仍在关注石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及阿尔及利亚等非OPEC产油国将在9月26-28日举行的非正式会议。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/刘秀红；审校 王洋/张涛)

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