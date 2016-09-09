国际油市：受获利了结拖累下跌，上日因原油库存下降而录得巨大涨幅

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
此前摩根士丹利分析师称，油市供需再平衡存在延迟风险。该评论给油市带来压力。
“我们尚未改变对于2017年中期达到再平衡的预测，但我们的信心水平在下降，”他们在一份报告中称，“再一次，我们看到多项意外利空发展同时出现的可能性加大，有可能会将再平衡(经季调需求超过供应)的时间点推迟至2017年底甚至2018年。”
油价周四大涨，因美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降1,450万桶，创1999年来最大单周降幅。
市场参与者称，朝鲜(北韩)核试验造成地缘政治风险上升，并没有对油市带来重大影响。
市场仍在关注石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及阿尔及利亚等非OPEC产油国将在9月26-28日举行的非正式会议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/刘秀红；审校 王洋/张涛)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。