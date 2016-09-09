国际油市：受获利了结拖累下跌，上日因原油库存下降而录得巨大涨幅

“我们尚未改变对于2017年中期达到再平衡的预测，但我们的信心水平在下降，”他们在一份报告中称，“再一次，我们看到多项意外利空发展同时出现的可能性加大，有可能会将再平衡(经季调需求超过供应)的时间点推迟至2017年底甚至2018年。”