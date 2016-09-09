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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 15:25 BJT

欧洲个股：德国商业银行考虑分拆企业放款部门，缩小投行--德国商报

路透柏林9月9日 - 德国商报(Handelsblatt)周五报导，德国商业银行正在考虑将旗下的中小企业放款业务分拆，并缩减投资银行部门规模。

报导引述数名知情消息人士称，Mittelstandsbank部门的小型企业放款业务，可能会与较大企业放款部分区隔。

报导称，投资银行部门将专注于较大型企业客户，减少证券交易。报导指出，这些计划可能导致大规模裁员。

如同其他银行，德国商业银行目前面临企业借款减少、负利率打击营收、及监管负担升高等不利因素。德国商业银行8月时警告，今年获利将会下滑。

新首席执行官Martin Zielke上任后，德国商业银行正在设法确定改造策略，本周则敲定前首席风险官Stefan Schmittmann担任董事长。

德国商业银行预计在Mittelstandsbank部门裁员多达20%。过去这个部门曾贡献稳定的放款获利，但近期受到贷款需求疲软影响，业务陷入挣扎。

德国商业银行拒绝对报导置评。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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