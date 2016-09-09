欧洲个股：德国商业银行考虑分拆企业放款部门，缩小投行--德国商报

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林9月9日 - 德国商报(Handelsblatt)周五报导，德国商业银行正在考虑将旗下的中小企业放款业务分拆，并缩减投资银行部门规模。
报导引述数名知情消息人士称，Mittelstandsbank部门的小型企业放款业务，可能会与较大企业放款部分区隔。
报导称，投资银行部门将专注于较大型企业客户，减少证券交易。报导指出，这些计划可能导致大规模裁员。
如同其他银行，德国商业银行目前面临企业借款减少、负利率打击营收、及监管负担升高等不利因素。德国商业银行8月时警告，今年获利将会下滑。
新首席执行官Martin Zielke上任后，德国商业银行正在设法确定改造策略，本周则敲定前首席风险官Stefan Schmittmann担任董事长。
德国商业银行预计在Mittelstandsbank部门裁员多达20%。过去这个部门曾贡献稳定的放款获利，但近期受到贷款需求疲软影响，业务陷入挣扎。
德国商业银行拒绝对报导置评。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。