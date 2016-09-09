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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 14:39 BJT

《汇市简讯》英镑/美元涨势料在1.3400上方失去动能

0606 GMT

* 英镑/美元在7月和8月未能站在1.3323上方，此处是1.5022到1.2798跌势的23.6%回档位

* 英镑9月再次上破1.3323，令空头承受的压力达到极限

* 市场看似超买，交投接近30日波林格区间的上缘线1.3428

* 我们认为涨势会在1.3415消退

* 技术图：tmsnrt.rs/2c3UvjX

(编译 高琦 审校 于春红)

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