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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》厚厚云区给欧元/英镑带来支撑，上方挂有买单

0628 GMT

* 欧元/英镑在周二的蜡烛图上形成锤线

* 日线未能收在0.8363下方，走势偏于向上

* 0.8363是0.8251-0.8724的76.4%回档位

* 横跨0.8101-0.8433的厚厚云区也支撑欧元/英镑

* 我们计划在云区上方的0.8435做多欧元/英镑

* 技术图：tmsnrt.rs/2ca8PmS

(编译 高琦 审校 于春红)

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