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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 14:46 BJT

日本股市：几近收平，投资者继续等待美联储和日本央行相关线索

虽然周五有新的推动因素，但投资者还是担心朝鲜第五次核试验所引发的半岛紧张态势。

另外，投资者等待日本央行总裁黑田东彦和首相安倍晋三的会议能释出一些线索。两人将就日本央行的货币政策全面评估交换意见。

东证股价指数 跌0.2%至1,343.86点。JPX日经400指数 跌0.1%至12,055.60点(完)

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