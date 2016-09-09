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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 15:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走向偏多，买单挂在基准线和转换线上方

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* 周二形成的较大白色蜡烛线，突显出欧元/美元的整体看涨倾向

* 欧元已尽力继续在基准线和转换线上方交投，使格局看多

* 转换线和基准线目前分别在1.1226和1.1206切入

* 我们寻求在基准线上方的1.1232做多

* 技术图：tmsnrt.rs/2cadVjc

(编译 高琦 审校 李春喜)

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