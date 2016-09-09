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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 15:12 BJT

澳洲股市：受金融股拖累收低近1%，欧洲央行会议结果打压市场人气

路透9月9日 - 澳洲股市周五收在7月初以来最低位，受金融股拖累，此前欧洲央行(ECB)会议未给出未来货币政策动向的线索。

投资者对澳洲最大贸易伙伴国--中国的数据反应淡然，数据显示中国8月份工业生产者出厂价格(PPI)降幅放缓，进一步显示经济企稳。

澳股S&P/ASX 200指数 收低0.9%或46.55点，报5,339.2点，连续第二个交易日下跌。周线跌0.6%。

四大银行下挫1.2-1.7%不等。(完)

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