金属期市：伦铜有望连续第二周录得涨幅，因终端用户回归

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“我倾向于多方，这是中长线的看法，”Ayers Alliance首席投资长Jonathan Barratt说。
“说到底，目前没有理由追高，除非你开始看到中国更加积极购买。”
中国上月制造业数据表现好于预期，市场接下来将关注下周将公布的工业增加值数据，是否显示该领域持续改善。
中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI) CNCPI=ECI 同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准，当时为1.3%。
0705 GMT伦敦金属交易所(LME)期铜 跌0.2%至每吨4,653美元，距离周三触及的两周高点每吨4,688.50美元不远。铜价本周累计上涨0.6%。
上海期交所期铜 跌0.1%至每吨36,620元人民币。
周四公布的官方数据显示，秘鲁7月铜产量较上年同期增加30%；锌产量则减少16%。
LME期锌 本周料累计下跌2.2%，将创6月底以来的最大周线跌幅，但今年以来仍上涨43%。
LME期镍 跌0.5%至每吨10,295美元，但本周周线料上涨2%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 蔡美珍)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583