金属期市：伦铜有望连续第二周录得涨幅，因终端用户回归

“我倾向于多方，这是中长线的看法，”Ayers Alliance首席投资长Jonathan Barratt说。

“说到底，目前没有理由追高，除非你开始看到中国更加积极购买。”

中国上月制造业数据表现好于预期，市场接下来将关注下周将公布的工业增加值数据，是否显示该领域持续改善。

中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI) CNCPI=ECI 同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准，当时为1.3%。

0705 GMT伦敦金属交易所(LME)期铜 跌0.2%至每吨4,653美元，距离周三触及的两周高点每吨4,688.50美元不远。铜价本周累计上涨0.6%。

上海期交所期铜 跌0.1%至每吨36,620元人民币。

周四公布的官方数据显示，秘鲁7月铜产量较上年同期增加30%；锌产量则减少16%。

LME期锌 本周料累计下跌2.2%，将创6月底以来的最大周线跌幅，但今年以来仍上涨43%。

LME期镍 跌0.5%至每吨10,295美元，但本周周线料上涨2%。(完)

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