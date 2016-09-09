中国票据市场：转贴利率变化不大，买入机构提高授信要求市场成交不佳

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月9日 - 中国票据市场转贴利率本周大致持稳。交易员称，监管趋严以及票据窝案背景下大机构自查，纸票和电票需求方有所分歧；而票据买入机构在授信上的要求提高，导致转帖市场成交不理想，价格亦较上周基本持平。
他们并称，传闻中国央行发文规范电票业务，这对电票市场的规范透明运行实质利好，且需求主体的扩容将使得电票转贴利率下行，然而由此导致的利差缩窄或对机构本身的套利不见得有利。
“纸票市场多是小行参与，各品种票据都有需求，大行则主要买电票，足年的国股电票，建行买的价格基本一直维持在2.61%左右，最高到过2.64%。”上海一银行交易员说。
她并表示，不过买卖双方要素匹配不太理想，买入机构对对手方的授信要求提高，从而导致成交不太活跃。
《财新》杂志周四报导称，中国央行近日向管辖单位下发电票业务相关通知，强力推广电子商业票据业务，并对额度和过渡安排提出了具体要求，同时票据融资贸易背景的真实性审查效率提高。
华东一银行交易员称，“这个对电票市场发展倒是个好事，不过这也改变了票据的原有方向，以后利差就难找了，这让我们怎么过日子？”
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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