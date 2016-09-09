欧洲汇市：英镑/美元走高料录得连续第四个周线涨幅，待贸易数据公布

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
RBC Capital的G10策略部门主管Adam Cole表示，虽然因英镑走弱，出口将增长，但进口将“大幅且快速地”上涨。“因为进口大于出口，逆差将扩大，虽然这对8月数据的影响，会大于今天公布的7月数据。”
英镑兑美元 周五欧洲盘初升至1.3310美元，但远低于周二触及的七周高位1.3445。英镑兑欧元 持平报0.8470英镑，周四曾触及一周低点0.8495，之前欧洲央行总裁德拉吉表示该央行政策制定者未讨论延长资产购买计划，令投资者感到失望。
今天还将公布英国7月建筑业数据，可能显示建筑业活动在退欧公投后萎缩。交易员表示，若下滑幅度较大，可能会对英镑构成压力。
“我们仍建议做空英镑/美元及做多欧元/英镑，因英镑反弹后继乏力，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes说。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍