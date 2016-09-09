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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 16:04 BJT

欧洲汇市：英镑/美元走高料录得连续第四个周线涨幅，待贸易数据公布

RBC Capital的G10策略部门主管Adam Cole表示，虽然因英镑走弱，出口将增长，但进口将“大幅且快速地”上涨。“因为进口大于出口，逆差将扩大，虽然这对8月数据的影响，会大于今天公布的7月数据。”

英镑兑美元 周五欧洲盘初升至1.3310美元，但远低于周二触及的七周高位1.3445。英镑兑欧元 持平报0.8470英镑，周四曾触及一周低点0.8495，之前欧洲央行总裁德拉吉表示该央行政策制定者未讨论延长资产购买计划，令投资者感到失望。

今天还将公布英国7月建筑业数据，可能显示建筑业活动在退欧公投后萎缩。交易员表示，若下滑幅度较大，可能会对英镑构成压力。

“我们仍建议做空英镑/美元及做多欧元/英镑，因英镑反弹后继乏力，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes说。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/蔡美珍)

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