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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月9日

路透9月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:1
4时，1港元=0.86102人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为18.79%，低于上交易日收盘的20.10%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元     A/H股比价
                                                            )        
 工商银行                                        4.48          5.06             1.03
 建设银行                                        5.26          6.10             1.00
 中国银行                                        3.44          3.72             1.07
 农业银行                                        3.19          3.44             1.08
 招商银行                                       18.33         19.82             1.07
 中信银行                                        6.13          5.33             1.34
 交通银行                                        5.70          6.25             1.06
 民生银行                                        9.30          8.74             1.24
 中国人寿                                       22.07         21.40             1.20
 中国平安                                       35.46         43.05             0.96
 中国太保                                       29.40         30.25             1.13
 中信证券                                       16.72         18.10             1.07
 新华人寿                                       42.85         34.40             1.45
 海通证券                                       15.91         14.10             1.31
 华能国际                                        7.20          5.17             1.62
 大唐发电                                        3.95          2.19             2.09
 华电国际                                        5.14          3.64             1.64
 中煤能源                                        5.66          3.94             1.67
 中国神华                                       15.14         14.78             1.19
 中国石油                                        7.42          5.22             1.65
 兖州煤业                                       12.23          4.91             2.89
 中国石化                                        4.98          5.57             1.04
 上海石化                                        6.08          4.08             1.73
 中海油服                                       12.17          6.37             2.22
 仪征化纤                                        3.91          1.60             2.84
 中国铝业                                        3.92          2.96             1.54
 江西铜业                                       14.41          9.32             1.80
 洛阳钼业                                        3.98          1.82             2.54
 紫金矿业                                        3.34          2.66             1.46
 马钢股份                                        2.89          1.89             1.78
 鞍钢股份                                        4.50          4.14             1.26
 重庆钢铁                                        2.52          2.46             1.19
 海螺水泥                                       17.49         22.25             0.91
 洛阳玻璃                                       25.61          6.28             4.74
 京城机电                                       10.22          3.54             3.35
 中联重科                                        4.55          3.08             1.72
 金隅股份                                        4.31          3.14             1.59
 中国国航                                        7.46          5.86             1.48
 东方航空                                        6.44          4.13             1.81
 南方航空                                        7.25          4.91             1.71
 中国远洋                                        5.38          3.03             2.06
 中海集运                                        4.13          1.85             2.59
 中集集团                                       14.18         10.04             1.64
 中海发展                                        6.72          4.67             1.67
 宁沪高速                                        8.92         10.90             0.95
 深高速                                          8.44          8.05             1.22
 成渝高速                                        4.77          3.11             1.78
 皖通高速                                       12.95          7.04             2.14
 广深铁路                                        4.25          4.30             1.15
 中国南车                                        9.30          7.26             1.49
 中国交建                                       11.73          8.69             1.57
 中国铁建                                        9.36          9.32             1.17
 中国中铁                                        7.59          5.86             1.50
 长城汽车                                       10.31          8.31             1.44
 比亚迪                                         59.01         55.95             1.22
 广汽集团                                       23.38         11.68             2.32
 青岛啤酒                                       30.74         30.25             1.18
 白云山                                         25.31         20.75             1.42
 新华制药                                       12.71          6.12             2.41
 海信科龙                                       10.91          5.70             2.22
 南京熊猫                                       15.38          7.15             2.50
 晨鸣纸业                                        8.91          7.45             1.39
 上海医药                                       20.50         21.40             1.11
 中兴通讯                                       14.86         12.02             1.44
 东方电气                                        9.81          6.68             1.71
 潍柴动力                                        9.11         10.62             1.00
 东北电气                                        6.75          2.95             2.66
 广船国际                                       29.65         12.78             2.69
 昆明机床                                        7.70          2.85             3.14
 一拖股份                                       10.31          4.55             2.63
 北辰实业                                        4.27          2.72             1.82
 创业环保                                        8.99          4.83             2.16
 中国中冶                                        4.31          2.82             1.78
 金风科技                                       16.08         12.94             1.44
 丽珠                                           53.03         45.45             1.36
 万科                                           23.17         20.20             1.33
 郑煤机                                          5.91          3.67             1.87
 大连港                                          2.51          1.51             1.93
 山东墨龙                                       10.24          3.56             3.34
 浙江世宝                                       39.16         11.04             4.12
 复星医药                                       23.59         23.90             1.15
 光大银行                                        3.85          3.75             1.19
 东江环保                                       19.69         13.70             1.67
 上海电气                                        8.42          3.84             2.55
 广发证券                                       16.90         17.82             1.10
 华泰证券                                       20.04         17.70             1.31
 东方证券                                       16.58          8.44             2.28
 光大证券                                       16.82         12.88             1.52
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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