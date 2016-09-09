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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 16:40 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下跌，周线料录得跌幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1265  1.1258  +0.06  +3.73  1.0860
    美元/日圆            102.20  102.48  -0.27 -15.05  120.30
    欧元/日圆         115.14  115.39  -0.22 -11.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9728  0.9723  +0.05  -2.89  1.0018
    英镑/美元            1.3297  1.3294  +0.02  -9.78  1.4738
    美元/加元            1.2954  1.2932  +0.17  -6.39  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6898  6.6801  +0.15  +1.85  6.5680
    澳元/美元            0.7607  0.7640  -0.43  +4.56  0.7275
    新西兰元/美元        0.7364  0.7397  -0.45  +7.90  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0964  1.0949  +0.14  +0.72  1.0886
    欧元/英镑         0.8470  0.8466  +0.05 +14.97  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5227  9.5053  +0.18  +3.84  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2047  8.1852  +0.24  -7.18  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/刘秀红/侯雪萍/孙茉莉; 审校 艾茂林/李春喜/王洋/于春红)

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