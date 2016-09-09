《全球汇市》美元兑日圆下跌，周线料录得跌幅

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1265 1.1258 +0.06 +3.73 1.0860 美元/日圆 102.20 102.48 -0.27 -15.05 120.30 欧元/日圆 115.14 115.39 -0.22 -11.75 130.47 美元/瑞郎 0.9728 0.9723 +0.05 -2.89 1.0018 英镑/美元 1.3297 1.3294 +0.02 -9.78 1.4738 美元/加元 1.2954 1.2932 +0.17 -6.39 1.3839 美元/离岸人民币 6.6898 6.6801 +0.15 +1.85 6.5680 澳元/美元 0.7607 0.7640 -0.43 +4.56 0.7275 新西兰元/美元 0.7364 0.7397 -0.45 +7.90 0.6825 欧元/瑞郎 1.0964 1.0949 +0.14 +0.72 1.0886 欧元/英镑 0.8470 0.8466 +0.05 +14.97 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5227 9.5053 +0.18 +3.84 9.1705 美元/挪威克朗 8.2047 8.1852 +0.24 -7.18 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/侯雪萍/孙茉莉; 审校 艾茂林/李春喜/王洋/于春红)