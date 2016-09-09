路透基点：台湾造纸企业永丰余寻求100亿台币贷款--TRLPC

路透香港9月9日 - 了解情况的消息人士称，永丰余在市场寻求至多1 00亿台币(3.19亿美元)贷款。 消息人士称，四家银行正在组队进行投标，贷款期限可能为五年。 借款人是永丰余及子公司永丰余工业用纸股份有限公司。 资金用于进行再融资和营运资金用途。 永丰余上次涉足市场寻求贷款是在3月，当时该公司旗下的YFY Cayma n Co签署了1.5亿美元的五年期循环信贷，台湾银行为牵头行，贷款利率 为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点。台北银 行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过35个基点的话，将由借款人支付 超出的部分。 永丰余成立于1924年，生产纸制品及相关的机器和设备。(完)