更新版 1-台湾汇市：台币收贬逾2角创一周新低，因外资汇出及逾2亿美元军款涌入

* 尾盘逾2亿美元军款购入促台币急贬，创一周新低 * 外资早盘放空美元遭轧空，收盘前紧急回补部位 * 台股收跌逾1%，外资卖超台股并呈净汇出 * 明日台币区间暂看31.400-31.550 (新增市场评论) 路透台北9月9日 - 台币兑美元 周五收贬逾2角，并创一周收盘低位；汇银人士 指出，受台股收跌、外资汇出，加上尾盘逾2亿美元军款购入美元，及早盘放空美元者遭轧 空，收盘前紧急进场回补美元，促使台币瞬间急贬，呈〞连二贬〞格局。 他们表示，随国际美元走强，今天外资在台股再转为卖超，午后台币走势明显偏弱，尾 盘加上巨额军款轧一脚，加重台币贬值力道；出口商虽进场抛售美元，惟不敌军款及外资买 汇力道，台币再度贬破31.500重要心理关卡。 〞尾盘有军款进来，量不小，加上美元又变强了，早上有外资放空美元但被轧空，收盘 前紧急回补美元。〞一位大型银行交易员说。 他说，收盘除有巨额军款涌入外，今天早盘做空美元的外资被轧空，午后纷纷进场回补 美元，〞31.450这里是外资进来捉的，31.510以上外资回补美元力道还是强的，台币才会出 现这么大的波动，今天进口商都安静下来了。〞 一大型外资保管行交易员指出，尾盘因有巨额军款进场，加上外资强力回补美元空单， 致台币尾盘放量大贬，〞看来短线台币31.200的价位很难升破了。〞 另一大型银行交易员表示，由于市场对于月底美国联准会(FED)开会仍有顾忌，使国际 美元再度转强，〞国际盘又变调了，今天美元又变强了，看来FED开会前，美元走势将偏强 。〞 韩元周五下滑，因朝鲜(北韩)核试验加剧朝鲜半岛地缘政治紧张局势，导致投资者对 韩元今年以来的涨幅获利了结。韩元为今年以来表现最佳的新兴亚币。 台湾股市周五收低逾1%，加权股价指数<.TWII收跌1.06%，至9,164.88点；今日成交初 值.TTOV.TW为667.46亿台币，上交易日修正后为779.70亿。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超75.82亿台币，中止先前连 五个交易日买超共计254.79亿台币；上交易日修正后为买超18.03亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘进一步缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.465/31.530，上日收 在31.220。 交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.400-31.550。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.510 31.286 31.360-31.518 31.360 7.31 6.42 司 元太外汇经纪公 31.510 31.285 31.373-31.515 31.405 3.44 2.83 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.105/-0.085 美元/台币六个月期 -0.225/-0.185 -0.290/-0.250 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)