版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 17:26 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币收贬逾2角创一周新低，因外资汇出及逾2亿美元军款涌入

* 尾盘逾2亿美元军款购入促台币急贬，创一周新低
    * 外资早盘放空美元遭轧空，收盘前紧急回补部位
    * 台股收跌逾1%，外资卖超台股并呈净汇出
    * 明日台币区间暂看31.400-31.550

 (新增市场评论)
    路透台北9月9日 - 台币兑美元 周五收贬逾2角，并创一周收盘低位；汇银人士
指出，受台股收跌、外资汇出，加上尾盘逾2亿美元军款购入美元，及早盘放空美元者遭轧
空，收盘前紧急进场回补美元，促使台币瞬间急贬，呈〞连二贬〞格局。
    
    他们表示，随国际美元走强，今天外资在台股再转为卖超，午后台币走势明显偏弱，尾
盘加上巨额军款轧一脚，加重台币贬值力道；出口商虽进场抛售美元，惟不敌军款及外资买
汇力道，台币再度贬破31.500重要心理关卡。
    
   〞尾盘有军款进来，量不小，加上美元又变强了，早上有外资放空美元但被轧空，收盘
前紧急回补美元。〞一位大型银行交易员说。
    
    他说，收盘除有巨额军款涌入外，今天早盘做空美元的外资被轧空，午后纷纷进场回补
美元，〞31.450这里是外资进来捉的，31.510以上外资回补美元力道还是强的，台币才会出
现这么大的波动，今天进口商都安静下来了。〞
    
    一大型外资保管行交易员指出，尾盘因有巨额军款进场，加上外资强力回补美元空单，
致台币尾盘放量大贬，〞看来短线台币31.200的价位很难升破了。〞
    
    另一大型银行交易员表示，由于市场对于月底美国联准会(FED)开会仍有顾忌，使国际
美元再度转强，〞国际盘又变调了，今天美元又变强了，看来FED开会前，美元走势将偏强
。〞
    
     韩元周五下滑，因朝鲜(北韩)核试验加剧朝鲜半岛地缘政治紧张局势，导致投资者对
韩元今年以来的涨幅获利了结。韩元为今年以来表现最佳的新兴亚币。 
    
    台湾股市周五收低逾1%，加权股价指数<.TWII收跌1.06%，至9,164.88点；今日成交初
值.TTOV.TW为667.46亿台币，上交易日修正后为779.70亿。 
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超75.82亿台币，中止先前连 
五个交易日买超共计254.79亿台币；上交易日修正后为买超18.03亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘进一步缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.465/31.530，上日收
在31.220。
    
    交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.400-31.550。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
     
 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.510    31.286  31.360-31.518    31.360      7.31    6.42
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.510    31.285  31.373-31.515    31.405      3.44    2.83
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.030              -0.105/-0.085
 美元/台币六个月期        -0.225/-0.185              -0.290/-0.250
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　       

 (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐