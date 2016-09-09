路透基点：山东魏桥创业签署三年期贷款，规模增加至8.5亿元--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国山东魏桥创业集团有限公司周一签署三年分期贷款，贷款由两部分组成，规模增扩至8.5亿元人民币等值。
西太平洋银行(Westpac Bank)担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款初始目标规模是5亿元，于6月22日进入一般联贷程序。
西太平洋银行承贷全部3,000万美元运营资本部分，其他六家银行共同承贷6.5亿元人民币部分，用于为到期债务再融资。
银行可选择固定或浮动利率。牵头行韩国产业银行选择4.9875%的固定利率，而五家主办行选择的利率为中国人民银行三年期指标利率的105%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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