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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡收跌，购汇需求旺盛致成交放量

* 人民币午盘扩大跌幅，因购汇旺盛
    * 离岸CNH偏弱亦拖累在岸汇价
    * 8月通胀数据对汇市几无影响
    * 大行通过掉期市场影响即期预期
    * 短期或继续考验6.68元支撑

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京9月9日 - 人民币兑美元即期 周五午盘扩大跌幅，震荡收低，
购汇旺盛导致成交放量。交易员称，今日中国公布的8月通胀数据对汇市几无影响，离岸CNH
 表现偏弱继续拖累在岸汇价；鉴于境内客盘购汇需求仍较旺，不排除汇价继续考验
6.68元前期低点支撑。
    
    他们并指出，大行持续通过掉期市场维稳汇市，本周以来境内美元掉期曲线持续走平，
其中一年期掉期 已经下探645点的三周低点，若和上周五高点910点相比，则最
大跌幅已近30%。 

    “隔夜美指上涨突然，昨天做空美元的人今天早盘就来补仓。12点以后人民币跌的很快
，就又有很多客户出来购汇。”一股份行交易员称。
    
    离岸美元掉期则因为人民币资金流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同
业隔夜拆放利率(HIBOR) 周五自昨日的5.446%逾七个半月新高小幅回落至4.712
67%，但仍是周三1.56767%的三倍，离岸人民币掉期隐含利率 亦短暂亦继续维持
在4.305%的阶段高点。
    
    有交易员稍早前表示，可能是大行通过抽紧离岸人民币流动性，加大做空人民币成本，
倒逼做空出局，来稳定人民币汇率，但预计离岸人民币资金紧张状况不会长期持续。    

    稍早中国国家统计局公布，8月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.3%，低
于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)
 同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最小降幅
。 
    
    中国货币网周五刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然
较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运
行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。 
    
    全球汇市，朝鲜周五进行最新一次核试验，促使资金流入日圆和美元等避险货币。本周
欧美外汇投资者夏季休假归来后，市场几乎没有提供任何清晰走向。        
     
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.6799       6.6639       -0.24%
                 XS>                             
    中间价              6.6684        6.662       -0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  260.65亿美  236.92亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     119        日低6.682    日高6.67
                                                    01
    今年以来升贬幅度                               -2.79%
  2005年汇改以来升贬                               23.90%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         725                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.6917       6.6799              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.8545        6.84               
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6795；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.5282、6.5338和8.8913。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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