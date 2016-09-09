人民币衍生品：美元掉期曲线境内下行而境外走升，两地价差为三个月最阔

路透北京9月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周下行，周五略反弹；但离岸掉期曲线却持续上行，一年期掉期的两地价差扩大至800点，为三个月来最阔水平。交易员称，离岸市场近期人民币流动性突然收紧，令各期限掉期点均上行。

他们并指出，境内掉期长端有大行卖盘，市场跟风卖出致长端掉期点下行。一年期掉期 在目前700点附近的位置多家机构都有买入兴趣，但忌惮大行打压，自营并不不敢大量买入，料一年期掉期点将在此附近争夺一段时间。

“境内是中资大行在offer，自营就跟着砸下来了，现在大家找不到市场动向，有flow就跟着做一波。”一股份行交易员称，“境内人民币也不是很宽松，前阵子央行在去杠杆，现在大家拿长端资金的意愿强一些。

亦有外资行交易员称，因为对保证金规定的差别，两地掉期点差收窄到一定程度后肯定是要扩大的。而此次离岸人民币流动性大幅收紧，很多人猜测是监管层有意为之，意在提高境外做空人民币的成本。

北京时间16:21，境内美元/人民币一周期掉期 报24点，一个月期 报98点，一年期 报725点，较上周五分别持平、跌22.22%和跌11.59%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.800/4.900，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.425/4.575，较上周五则小升。

中国银行间市场周五回购利率变化有限，资金面保持平稳。交易员称，市场资金需求较为旺盛，下周中秋节假期在即，七天以上的跨节期限需求有所升温，亦有少量机构已提前布局跨季资金；不过有大行、基金等机构的稳定供给提供支撑，早盘平头寸难度不大。