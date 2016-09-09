人民币衍生品：美元掉期曲线境内下行而境外走升，两地价差为三个月最阔

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周下行，周五略反弹；但离岸掉期曲线却持续上行，一年期掉期的两地价差扩大至800点，为三个月来最阔水平。交易员称，离岸市场近期人民币流动性突然收紧，令各期限掉期点均上行。
他们并指出，境内掉期长端有大行卖盘，市场跟风卖出致长端掉期点下行。一年期掉期 在目前700点附近的位置多家机构都有买入兴趣，但忌惮大行打压，自营并不不敢大量买入，料一年期掉期点将在此附近争夺一段时间。
“境内是中资大行在offer，自营就跟着砸下来了，现在大家找不到市场动向，有flow就跟着做一波。”一股份行交易员称，“境内人民币也不是很宽松，前阵子央行在去杠杆，现在大家拿长端资金的意愿强一些。
亦有外资行交易员称，因为对保证金规定的差别，两地掉期点差收窄到一定程度后肯定是要扩大的。而此次离岸人民币流动性大幅收紧，很多人猜测是监管层有意为之，意在提高境外做空人民币的成本。
北京时间16:21，境内美元/人民币一周期掉期 报24点，一个月期 报98点，一年期 报725点，较上周五分别持平、跌22.22%和跌11.59%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.800/4.900，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.425/4.575，较上周五则小升。
中国银行间市场周五回购利率变化有限，资金面保持平稳。交易员称，市场资金需求较为旺盛，下周中秋节假期在即，七天以上的跨节期限需求有所升温，亦有少量机构已提前布局跨季资金；不过有大行、基金等机构的稳定供给提供支撑，早盘平头寸难度不大。
人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小幅走弱。交易员称，今日中国公布的8月通胀数据对汇市几无影响，离岸CNH 表现偏弱，是这两日在岸汇价偏弱的主因；鉴于境内客盘购汇需求仍较旺，不排除汇价继续考验6.68元前期低点支撑。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583