香港基金：百达资产管理推出首只香港注册基金，提供下行风险管理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月9日 - 瑞士百达资产管理（Pictet Asset Management）周五宣布推出首只香港注册基金，专注于收益回报的同时，提供下行风险管理。
该支名为“百达策略收益”的基金首次认购日期为9月19日，将于9月30日正式成立，管理费每年1.4%，可投资的产品涵盖固定收益证券，例如国家主权债券以及企业和高息债券、股票、直接或间接的另类投资，包括飞机融资。
百达资产管理高级基金经理Shaniel Ramjee在记者会上表示，中国和香港市场客户愈来愈注重波动性的控制，很多客户积累了很多财富后，在追求增长之余，亦需要保障。
“大家以为固定收益是一项安全资产，但并不是这样，我们认为资产配置投资应具备适时进退的能力，才能得到保障。”他说。
他对于新兴市场前景持乐观看法。他指出，改革步伐加快有利新兴市场发展，尤其是中国，因为相距发达国家的经济规模，中国仍有庞大的上升空间，预期至2021年，新兴股票市场每年的回报可达11%，但美股则可能少于2%。同时预计，相比28%发达国家主权债券收益处于零以下，新兴市场债券长远将有不俗的表现。
百达资产管理高级副总裁谢志豪称，通过香港注册基金可以向零售投资者提供离岸人民币（CNH）货币选择，现时香港本地的人民币存款的收入回报最高3.8%，而百达策略收益基金则可每年提供6%股息收益率，可达至提高收入之目标。
现时百达资产管理辖下有23只卢森堡注册基金供香港零售投资者选择。该公司于全球共有17个资产管理中心，截至今年6月末的管理资产总额约1,590亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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