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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 16:50 BJT

全球贵金属：9月8日SPDR黄金持仓下降0.12%，iShares白银持仓不变

路透9月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.12
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动   增减
    SPDR      30,563,504.8  9月8日  30,601,670.1  　9月7日    -38,165.3  -0.12%
    iShares  362,719,664.7  9月8日 362,719,664.7    9月7日          0.0   0.00%(完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 王兴亚；审校 王洋)

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