重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月5日-9月9日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周基本持平，最终仅微升1个点。G20峰会后市场猜测央行可能放宽汇市波动，就着周初美元指数转弱，央行顺着推高汇价，但此举却被客盘判断为入市购汇良机，随着美指企稳，市场贬值预期亦小幅升温，期间大行也通过境内外掉期市场维稳市场，央行守不守6.68元附近的近期波动区间底部，仍需要时间检验，只是市场仍预期人民币仍将大概率温和下行。 公开市场操作: --在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF（中期借贷便利）到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。

业内人士分析称，无论是重启14天逆回购操作，还是MLF续作再度放弃三个月期限品种，均暗示央行有意引导资金成本上行和债市降杠杆；而外储的连续下降，以及债市、楼市和汇率的三重约束，未来货币政策料仍维持稳健中性姿态。

债市: --中国银行间债市当周震荡整理，方向并不明朗。周初消息面淡静，隔夜资金成本缓步攀升，市场整体震荡偏弱；虽然随着央行MLF超额续作消息公布，买气略显恢复，但是监管层锁短放长抑制杠杆意图明显，谨慎心态仍难消除；而8月通胀数据超预期走低稍有提振，然货币政策仍受限于汇率和资产泡沫，短期稳健基调难改，债市短期盘整走势仍未打破。

票据: --中国票据转贴利率当周大致持稳。交易员称，监管趋严以及票据窝案背景下大机构自查，纸票和电票需求方有所分歧；而票据买入机构在授信上的要求提高，导致转帖市场成交不理想，价格亦较上周基本持平。他们并称，传闻中国央行发文规范电票业务，这对电票市场的规范透明运行实质利好，且需求主体的扩容将使得电票转贴利率下行，然而由此导致的利差缩窄或对机构本身的套利不见得有利。