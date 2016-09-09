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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 17:43 BJT

中国新债：江西定向发行119.88亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月9日 - 中国江西省财政局周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额119.879亿元人民币的
一般和专项地方债，含三、五、七和10年期品种，利率较下限（国债5日均值）上浮幅度均为15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：     
 债券类别      规模(亿元)  期限(年  利率(%)     基准利率(%  上浮基点(bp)  上浮幅度(%)
                           )                    )                         
 一般债券      4.8711      3        2.79        2.43        36            15
               14.6085     5        2.96        2.57        39            15
               14.6085     7        3.21        2.79        42            15
               14.6085     10       3.18        2.76        42            15
 小计          48.6966                                                    
 专项债券      17.7971     3        2.79        2.43        36            15
               17.7951     5        2.96        2.57        39            15
               17.7951     7        3.21        2.79        42            15
               17.7951     10       3.18        2.76        42            15
 小计          71.1824                                                    
 总计          119.879                                                    
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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