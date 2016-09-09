中国新债：江西定向发行119.88亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月9日 - 中国江西省财政局周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额119.879亿元人民币的 一般和专项地方债，含三、五、七和10年期品种，利率较下限（国债5日均值）上浮幅度均为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(%) ) ) 一般债券 4.8711 3 2.79 2.43 36 15 14.6085 5 2.96 2.57 39 15 14.6085 7 3.21 2.79 42 15 14.6085 10 3.18 2.76 42 15 小计 48.6966 专项债券 17.7971 3 2.79 2.43 36 15 17.7951 5 2.96 2.57 39 15 17.7951 7 3.21 2.79 42 15 17.7951 10 3.18 2.76 42 15 小计 71.1824 总计 119.879 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583