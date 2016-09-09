中国新债：江西定向发行119.88亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月9日 - 中国江西省财政局周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额119.879亿元人民币的 一般和专项地方债，含三、五、七和10年期品种，利率较下限（国债5日均值）上浮幅度均为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(%) ) ) 一般债券 4.8711 3 2.79 2.43 36 15 14.6085 5 2.96 2.57 39 15 14.6085 7 3.21 2.79 42 15 14.6085 10 3.18 2.76 42 15 小计 48.6966 专项债券 17.7971 3 2.79 2.43 36 15 17.7951 5 2.96 2.57 39 15 17.7951 7 3.21 2.79 42 15 17.7951 10 3.18 2.76 42 15 小计 71.1824 总计 119.879 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)