路透基点：星展银行为越秀房托启动23亿港元三年期贷款案--TRLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼 簿记行星展银行已经为越秀房地产投资信托基金(越秀房托)启动23亿港元 (2.97亿美元)的三年期贷款。 这笔到期一次性偿还贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95 个基点。9月28日前承贷的银行，将获得10个基点的提前参贷费。 银行受邀以数个层级参贷： 承贷5亿港元或以上，获牵头行头衔，综合收益为128个基点，前端费 89个基点； 承贷3-4.9亿港元，获主办行头衔，综合收益为125个基点，前端费80 个基点； 承贷1.5-2.9亿港元，获安排行头衔，综合收益为123个基点，前端费 74个基点； 综合收益中包括了提前参贷费。 Metrogold Development是借款人，越秀房托是担保人。银行回复截 止日期为10月5日。 资金将用于为2013年12月的28.5亿港元三年期贷款做再融资，以及运 营资本。 越秀房托在香港上市，投资于中国内地物业。(完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)