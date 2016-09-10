重温稿-台湾货币市场：拆款利率大致平稳，明日开市料将清淡度日

* 拆款市场大致平稳，观望中秋节前后情势 * 短票发票多，利率能持稳 * 附买回市况平平 记者 高洁如 路透台北9月9日 - 台湾银行间拆款利率周五大致平稳。资金调度人士指出，因应下周 的中秋长假，市场的资金调度平稳中倾向保守，拆入方也逐渐适应当中；明日台湾金融市场 虽开市，不过预料是交易清淡的一天。 交易员表示，整体而言资金的拆借需求还不差，但若是利率偏高水位的拆借，借入一方 还是稍微观望。下周台湾金融市场仅周一至周三开市，经过本周的调度，预料下周的资金调 配将会平顺很多。 〞今天就清淡了，明天会更都清淡吧，下周的资金大家早就排好了，〞一大型银行交易 员说。 因应下周中秋假期调整，明日为台湾金融市场上班日，下周四和周五则休市两日。 另外一家大型银行交易员则提到，对于票券商的到期拆出多能够续做，利率稍有上扬， 大家也都可以接受，承做水位在0.29-0.30%；至于银行同业的拆出则是维持在0.21-0.25%的 持平水位。 本地时间17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.510 31.286 台湾加权股价指数<.TWII 9,164.88 9,262.89 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.174-0.200% --一周拆款利率区间 0.177-0.290% 0.180-0.300% --两周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.175-0.300% **短票利率亦平稳** 短票市场方面，市场上的谨慎气氛仍旧浓厚，不论是短票或是拆款利率大致持平于近期 水位。虽然找资金借出一方的态度保守一些，但利率仍旧没有变。 〞中秋节的气氛，...大家谨慎一点，还好啦。我们今天缺口很多，但也蛮快就可以平 ，〞一家大型票券商交易员说。 交易员表示，9月面临季底，目前跨月的资金仍在缓慢进行，约是每天成交量的一到两 成是跨月承做。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，同上日。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.295%，区间在0.25-0.33%，成交金 额为83.86亿台币；前日加权平均利率在0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金额为56.61亿台 币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.301%，区间在0.25-0.32%，成交金额为32.69 亿台币；前日在0.303%，区间在0.29-0.31%，成交金额为31.74亿台币。 台湾央行周五发行2,540亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,689亿台币，发行余额 减149亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为352亿台币，累计超额准备1,519亿台币、加 计前期1%的超额准备为3,047亿台币。 **债券附买回平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金情势平稳，投信端因应中秋节将至的 资金需求稍有多缺不一，但不致于影响资金调度，RP利率大致持平既有区间。 〞怕有些钱突然走，中秋节附近会谨慎点。〞一位大型证券商交易员说。 另有交易员表示，尽量让资金避开落点季底，观望中秋节过后的资金情势，越接近季底 越要保守操作。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率没大的变化；短天期公债RP利率主要区间 0.27-0.28%，少数成交在0.26%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.27-0.29%；公司债附 买回利率主要成交在0.34-0.35%，以0.35%居多。 至于大型票券商与金融机构承作利率也不变；短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24% ，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在 0.25-0.27%。(完) (审校 杨淑祯)