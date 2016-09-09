路透基点：大连万达邀贷支持芝加哥项目，另一联贷提高定价--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，大连万达集团周三致函多家银行，邀请参与一笔6亿美元四年期到期一次性偿还贷款，用于支持美国芝加哥一个地产项目。
中国民生银行北京分行及瑞士信贷新加坡分支担任牵头行兼簿记行(MLAB)，此案设有1亿美元的绿鞋贷款。
回覆期限为10月14日。
这笔优先有担保贷款的借款方为Parcel C LLC，母公司大连万达商业地产为担保人。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码252个基点，以三种层级邀请银行参贷：
承诺1亿美元或以上者，综合收益278.25个基点，并获得牵头行头衔，前端费105个基点；
承诺5,000-9,900万美元者，综合收益272个基点，并获得主办行头衔，费用80个基点；
承诺2,500-4,900万美元者，综合收益267个基点，并获得安排行头衔，费用60个基点。
资金将部分用于Vista Residences项目开发，这个项目位于芝加哥，结合住宅及酒店。
另一方面，消息人士指出，万达8月22日开始筹办一笔5亿美元三年期贷款，三天后将贷款利率按基准加码的幅度提高10个基点。万达商业地产(香港)为此案的借款人。贷款利率基准为Libor，加码幅度由245个基点提高至255个基点。
承贷1亿美元或以上的银行，目前最高综合收益为290个基点，获得MLAB头衔，前端费为105个基点。另一层级为承贷5,000-9,900万美元，获得牵头行头衔，综合收益提高至285个基点。
渣打担任MLAB，此案资金用于中国以外的一般企业用途。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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