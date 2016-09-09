中国基金：沪深证交所完善分级基金投资者适当性管理，设30万元资产门槛

路透上海9月9日 - 上海和深圳证交所周五稍晚发布公告，分别就两所的《分级基金业务管理指引》向社会征求意见。沪深证交所拟完善投资者适当性制度，将设立投资者30万元人民币证券类资产的门槛。

沪深证交所要求，个人投资者及一般机构投资者在申请开通分级基金的子份额买入和基础份额分拆的权限时，需通过会员综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》，评估条件包括至少拥有30万元证券类资产和不存在法规限制参与分级基金交易的情形。

目前沪深证交所对分级基金的交易尚未设立投资者适当性的门槛。沪深证交所指出，不满足这些新条件的投资者，仍可自主选择继续持有或者卖出或者合并赎回当前持有的分级基金份额。

征求意见稿显示，沪深证交所将强化风险警示措施，提高投资者风险警示的针对性和有效性。规定发生下折算的分级基金B类份额应于折算基准日在基金简称前冠以“*”标识；针对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金，要求基金管理人发布风险提示公告；在折算基准日对B类份额下午增加停牌一小时等。

本次沪深证交所有关分级基金管理指引的征求意见至10月9日截止。为确保相关方面做好充分的准备及市场交易的正常进行，该指引从发布到正式实施前，还会预留一定的过渡期。