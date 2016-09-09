中国基金：沪深证交所完善分级基金投资者适当性管理，设30万元资产门槛

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海9月9日 - 上海和深圳证交所周五稍晚发布公告，分别就两所的《分级基金业务管理指引》向社会征求意见。沪深证交所拟完善投资者适当性制度，将设立投资者30万元人民币证券类资产的门槛。
沪深证交所要求，个人投资者及一般机构投资者在申请开通分级基金的子份额买入和基础份额分拆的权限时，需通过会员综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》，评估条件包括至少拥有30万元证券类资产和不存在法规限制参与分级基金交易的情形。
目前沪深证交所对分级基金的交易尚未设立投资者适当性的门槛。沪深证交所指出，不满足这些新条件的投资者，仍可自主选择继续持有或者卖出或者合并赎回当前持有的分级基金份额。
征求意见稿显示，沪深证交所将强化风险警示措施，提高投资者风险警示的针对性和有效性。规定发生下折算的分级基金B类份额应于折算基准日在基金简称前冠以“*”标识；针对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金，要求基金管理人发布风险提示公告；在折算基准日对B类份额下午增加停牌一小时等。
本次沪深证交所有关分级基金管理指引的征求意见至10月9日截止。为确保相关方面做好充分的准备及市场交易的正常进行，该指引从发布到正式实施前，还会预留一定的过渡期。
分级基金是中国基金业的一个创新产品，也是在国内推出海外成熟产品杠杆ETF（交易所交易基金）之前的一个过渡。分级基金一般分为母基金、分级A份额和分级B份额，A份额的资金借予B份额并获得一个相对稳定的回报，B份额可借此杠杆操作。A、B初始份额为1:1，即2倍杠杆。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583