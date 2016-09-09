路透基点：广汇汽车在台北举办非交易路演，介绍公司产品--TRLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国广汇 汽车服务股份有限公司周四在台北举行了一场非交易路演，介绍公司产品 。 渣打银行协调安排了这次展示活动。广汇汽车几名高层出席。 该公司6月份获得53亿元人民币(7.94亿美元)五年期贷款，用于支持 其收购宝信汽车集团有限公司。招商银行为牵头行和簿记行。 宝信汽车为中国最大的宝马汽车(BMW)经销商。该公司8月份从16家银 行获得7.5亿美元贷款，金额高于最初目标，渣打担任全球协调行以及初 始牵头行兼簿记行。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)