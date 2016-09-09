中国证券：上市公司重大资产重组新规今实施，拟重组公司应充分核查

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月9日 - 在向社会公开征求意见后，中国修订后的上市公司重大资产重组管理办法周五起发布并实施。证监会要求拟公布重组方案尚未经股东大会通过的上市公司，其董事会及中介机构应充分核查重组方案的合规性，出具明确意见后，方可提交股东会审议。
相对征求意见稿，正式发布的新规仅在少数条款做了一些更动。而本次新规的重要修订条款，例如重组上市认定标准、取消重组上市配套融资、延长相关股东的股份锁定期等，均未做变化。
证监会官方微博指出，本次修订，旨在扎紧制度与标准的篱笆，给“炒壳”降温，促进市场估值体系的理性修复，继续支持通过并购重组提升上市公司质量，引导更多资金投向实体经济。
按证监会此前发布的过渡期安排，在征求意见发布后，有八家公司的重组上市方案已提交股东会审议并获批准，这些公司的重组方案审核将适用原有规定。
在6月中开始征求意见以来，已有数十家上市公司因政策面变化，修改其重组方案或取消重组方案，最新案例即为扬子新材 周五盘后宣布其终止资产重组，汽车经销商--永达汽车 的借壳上市计划失败。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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