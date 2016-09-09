亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收高，获益于沪胶涨势带动

“TOCOM期胶一直在努力突破160日圆，但一些做空的投资者显然设法限制涨幅，”东京的一位交易员称。

本周早些时候，TOCOM期胶曾涨至8月16日以来的高位160日圆，但由于缺乏新的支持因素，未能在该水平持守。

“TOCOM期胶窄幅波动了太长的时间，我预计下周可能逼向165日圆，”该交易员称。

上期所1月期胶 涨80元人民币，收报每吨12,775元(1,913.06美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤131.7美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/侯雪苹；审校 李春喜/王洋)