中国债市：沪深交易所就债券质押式回购交易结算风控指引征求意见

路透上海9月9日 - 中国上海和深圳证券交易所等周五发布征求意见稿，拟从完善债券回购风险管理，明确参与机构责任，控制回购融资主体杠杆等方面出发，研究制定交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引。

该指引显示，证券公司经纪客户开展融资回购交易的，回购标准券使用率不得超过90%；回购融资主体开展融资回购交易的，融资回购交易未到期金额与其证券账户中的债券托管量的比例不得高于70%。

回购融资主体开展融资回购交易，其持有的债券主体评级为AA+级、AA级的信用债入库集中度占比不得超过10%。

交易所表示，指引起草主要针对目前债券质押式回购融资主体的管理还较为薄弱，主要存在问题包括回购业务的风控指标体系不健全、现实中，存在个别回购融资主体回购杠杆倍数较高、入库集中度较高等风险情况。

同时，对投资者适当性管理要求仍不完善，风控管理的措施与手段较为缺乏，对回购规模、杠杆等风控指标的监测以及数据报送制度尚未建立；参与机构自身的风险管理内控机制不健全，对回购业务风控管理的重视程度不高。

因此，此次指引从经纪、托管、自营三个业务条线出发，分别对三个业务条线上的参与机构、回购融资主体提出了明确的风控要求，包括明确合格投资者适当性管理要求，建立起标准券使用率、回购未到期规模与债券托管量占比、低等级信用债入库集中度等一般风控指标体系，引导参与机构加强对回购融资主体的适当性管理以及持续风险管理。（完）

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here (发稿 吴芳；审校 张喜良)