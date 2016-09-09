版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 18:32 BJT

投行观点：埃森哲(Accenture)初始评级为跑赢大市，目标价125美元--Wedbush

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐