台湾个股：国泰金将发甲种特别股上限10亿股，暂定募资350-500亿台币

国泰金控公告并称，此次发行甲种特别股主要为强化子公司财务结构、充实营运资金等，并公布国泰金也将认购国泰人寿无到期日非累积次顺位债券上限350亿台币。

国泰人寿105-1期无到期日非累积次顺位公司债为固定利率，自发行日起至届满第10年止，票面利率暂定按10年期公债利率加码；自发行日起届满10年之日及其后每届满10年之日，若该债券尚未赎回，则票面利率暂定按10年期公债利率加码重设之。