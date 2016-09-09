台湾个股：国泰金将发甲种特别股上限10亿股，暂定募资350-500亿台币

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月9日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周五称，董事会决议通过将办理现金增资发行甲种特别股，暂定发行总数为上限10亿股，股息率上限8%，发行价格每股55-65台币，暂定发行总金额为350-500亿台币。
国泰金控公告并称，此次发行甲种特别股主要为强化子公司财务结构、充实营运资金等，并公布国泰金也将认购国泰人寿无到期日非累积次顺位债券上限350亿台币。
国泰人寿105-1期无到期日非累积次顺位公司债为固定利率，自发行日起至届满第10年止，票面利率暂定按10年期公债利率加码；自发行日起届满10年之日及其后每届满10年之日，若该债券尚未赎回，则票面利率暂定按10年期公债利率加码重设之。
这是继台湾上市资产第二大金控--富邦金控 发行360亿台币甲种特别股以来，再一家大型金控发行甲种特别股补充资金。
国泰金今收跌1.94%报40.45台币；台股加权指数 则跌1.06%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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