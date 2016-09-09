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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 19:11 BJT

东南亚股市：下跌，受朝鲜核试验和ECB声明令人失望影响

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   370.37    -4.54   -1.21  +11.28   332.82
    新加坡                     2873.33   -21.15   -0.73   -0.33  2882.73
    马来西亚                  1686.44    -4.94   -0.29   -0.36  1692.51
    泰国                      1445.28   -10.10   -0.69  +12.21  1288.02
    印尼                      5281.92   -89.16   -1.66  +15.00  4593.01
    菲律宾                     7581.79   -85.28   -1.11   +9.06  6952.08
    越南                        666.88     0.81   +0.12  +15.17   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 王洋/王兴亚)

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