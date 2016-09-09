东南亚股市：下跌，受朝鲜核试验和ECB声明令人失望影响

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 370.37 -4.54 -1.21 +11.28 332.82 新加坡 2873.33 -21.15 -0.73 -0.33 2882.73 马来西亚 1686.44 -4.94 -0.29 -0.36 1692.51 泰国 1445.28 -10.10 -0.69 +12.21 1288.02 印尼 5281.92 -89.16 -1.66 +15.00 4593.01 菲律宾 7581.79 -85.28 -1.11 +9.06 6952.08 越南 666.88 0.81 +0.12 +15.17 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/王兴亚)