马来西亚期市：马币走软促使棕榈油期货上涨，周线两连涨

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透吉隆坡9月9日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，周线连续第二周录得涨幅，受助于竞争性油品上扬以及马币下跌，同时官方数据下周出炉前的偏多预期也支持市场。
路透调查显示，马来西亚棕榈油8月产量或增长9.7%至174万吨，月末库存下降9.6%至160万吨。
马来西亚棕榈油局定于9月13日0430 GMT之后公布官方数据。
指标11月棕榈油期货 收盘上涨1.2%，至每吨2,640马币(林吉特)。
棕榈油本周上涨1.7%，在周二曾触及近三周高位2,662马币。
成交量为37,576口，低于2015年均量44,600口。
“大豆和大连棕榈油持坚，以及马币走软，提振此间市场上涨，”一位在吉隆坡的交易员说。
大商所1月豆油合约 上升1%，1月棕榈油合约 涨1.2%。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油或将突破阻力位2,650马币，进一步升向下一道阻力位2,710马币。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨0.6%。(完)
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(编译 王兴亚；审校 王洋)
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