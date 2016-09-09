马来西亚期市：马币走软促使棕榈油期货上涨，周线两连涨

路透吉隆坡9月9日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，周线连续第二周录得涨幅，受助于竞争性油品上扬以及马币下跌，同时官方数据下周出炉前的偏多预期也支持市场。

路透调查显示，马来西亚棕榈油8月产量或增长9.7%至174万吨，月末库存下降9.6%至160万吨。