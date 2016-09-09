国际油市：亚洲柴油价差小升，因部分精炼装置停产维护

路透9月9日 - 亚洲柴油价差周五小升，行业消息人士称，因该地区部分炼油装置进行例行或非例行的检修维护。

印度斯坦石油公司(HPCL)炼化部门主管周五对路透表示，该公司上周因技术故障，关闭了位于孟买的日产能13万桶炼厂的一座重整装置。

BK Namdeo称,该座重整装置9月1日因紧急技术问题关闭，将在本月13日或14日重启。

行业消息人士表示，尽管因当前的雨季国内需求持平，该炼厂料不会进口柴油，但台塑石化位于麦寮的炼厂进行例行维护，或会收紧现货供给。

台塑石化将在9到10月间关闭麦寮炼厂的一座渣油脱硫装置，进行为期40天的维护，这将降低整体的精炼开工率，进而降低柴油供给。

不过来自印度Essar Oil的现货供给限制了价差升幅。

HPCL的一位高管表示，该公司计划到2030年将年精炼产能扩大至逾6,000万吨，或每日约120万桶。

该公司董事长Mukesh Kumar Surana在周四晚些时候的一次会议上称，这不仅会填补公司产量和零售销量之间的巨大缺口，还将有助于满足国内不断增长的需求。

新加坡现货市场上有三笔柴油和一笔航煤交易达成。

BP以较9月26-30日新加坡平均报价平价的水平，向道达尔出售15万桶船期为9月26-30日的含硫500ppm柴油。

兴隆以较9月28日-10月4日新加坡平均报价平价的水平，从壳牌购买15万桶船期为9月28日-10月4日的含硫500ppm柴油。

兴隆以较10月5-11日新加坡平均报价平价的水平，从壳牌购买15万桶船期为10月5-9日的含硫500ppm柴油。

BP以较9月27日-10月3日新加坡平均报价每桶贴水0.40美元的水平，向中石油出售20万桶船期为9月28日-10月2日的航煤。(完)

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