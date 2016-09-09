国际油市：亚洲汽油和石脑油裂解价差持坚，提振新加坡整体炼厂利润率

路透新加坡9月9日 - 新加坡汽油和石脑油裂解价差本周升至数月高位，受助于炼厂维护和需求强劲，这帮助新加坡整体裂解价差超出欧洲和北美。

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK升至每吨35美元上方，为7月以来首次，且较8月中触及的四年低点几乎高出三倍。

新加坡汽油裂解价差自7月以来上升近四倍，至5月来最高的每桶约8.50美元，但周五小幅下滑。

交易员表示，裂解价差改善是因为市场供应趋紧。

“炼厂进入维护季使得供应收紧，而需求现在相当强劲，中国汽车销量大增可作为例证，”一名交易员称。

日本JX Negishi、韩国S-Oil和SK Incheon Petrochem以及台塑等公司，已经计划在9月或10月对炼厂进行维护。

印度斯坦石油公司(HPCL)炼厂部门主管周五告诉路透，日产能13万桶的孟买炼厂的一个装置上周因技术故障关闭，此后该公司一直进口汽油。

中国全国乘用车市场信息联席会(CPCA)本周公布，中国8月乘用车销量较上年同期增长24.5%，1-8月销量同比增加12.7%。在中国，几乎所有乘用车均使用汽油。

短期前景同样乐观，因为随着中国国庆黄金周假期临近，汽油消费高企。

汽油和石脑油裂解价差表现强劲，帮助提振新加坡整体精炼利润率DUB-SIN-REF升至略低于每桶6美元，比8月所及两年低点高于逾一倍。

“精炼利润率过去一周涨跌不一，波动性极高，美国墨西哥湾沿岸的精炼利润率下降26%，而新加坡则上升28%，”美国投行Jefferies周五在一份客户报告中称。

尽管如此，亚洲的燃料油仍供应过剩，影响到石脑油、柴油和汽油等，因炼厂供应超过市场需求。

路透根据海关数据计算得出，中国7月转变为成品油的净出口国，是至少2013年以来首次，因独立炼厂增加。

日本出光兴产表示，由于断电，日产能为17.5万桶的爱知炼厂的一精炼装置周四紧急关闭。

新加坡现货市场上达成一笔汽油交易，没有石脑油成交。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文