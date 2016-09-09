更正-表格：美国9月1日止当周农作物出口销售报告--USDA

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
(因英文原文有误，更正内文玉米和大豆中的数据) 路透华盛顿9月9日 - 美国农业部(USDA)周五公布，9月1日止当周农作物出口销售报告( 单位为千吨；棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 661.1 1.0 662.1 747.1 1.0 12,506.5 10,356.5 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 23.3 玉米 1,093.3 30.5 1,123.8 4,528.0 30.5 16,342.4 8,806.3 高粱 399.4 0.0 399.4 399.4 0.0 636.7 3,254.7 大豆 1,776.8 8.0 1,784.8 3,844.7 8.0 22,526.2 16,064.5 豆粕 63.0 54.5 117.5 76.2 57.1 10,643.2 11,521.2 豆油 3.5 0.9 4.4 3.6 0.9 1,178.4 889.8 皮马棉 20.1 0.0 20.1 20.1 0.0 270.1 84.5 陆地棉 344.5 18.9 363.4 356.7 18.9 4,572.7 2,792.4 稻米 69.6 0.0 69.6 69.7 0.0 775.2 989.3 (完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。