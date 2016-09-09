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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 21:08 BJT

更正-表格：美国9月1日止当周农作物出口销售报告--USDA

(因英文原文有误，更正内文玉米和大豆中的数据)
    路透华盛顿9月9日 - 美国农业部(USDA)周五公布，9月1日止当周农作物出口销售报告(
单位为千吨；棉花以千包计)：
    
                当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
            本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
    小麦     661.1      1.0     662.1      747.1      1.0    12,506.5   10,356.5
    大麦       0.0      0.0       0.0        0.0      0.0        11.8       23.3
    玉米   1,093.3     30.5   1,123.8    4,528.0     30.5    16,342.4    8,806.3
    高粱     399.4      0.0     399.4      399.4      0.0       636.7    3,254.7
    大豆   1,776.8      8.0   1,784.8    3,844.7      8.0    22,526.2   16,064.5
    豆粕      63.0     54.5     117.5       76.2     57.1    10,643.2   11,521.2
    豆油       3.5      0.9       4.4        3.6      0.9     1,178.4      889.8
    皮马棉    20.1      0.0      20.1       20.1      0.0       270.1       84.5
    陆地棉   344.5     18.9     363.4      356.7     18.9     4,572.7    2,792.4
    稻米      69.6      0.0      69.6       69.7      0.0       775.2      989.3
    (完)
      

 (编译 王兴亚；审校 王洋)

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