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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 21:49 BJT

美国热股：安桥撤回对Williams的收购要约，后者盘初回落近3%

路透9月9日 - 加拿大安桥(Enbridge)周四称，撤回对竞争对手Williams Cos 的收购要约。

WILLIAMS周四收报31.15美元，周五盘初回落2.72%，报30.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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