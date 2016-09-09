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中国财经报道 | 2016年 9月 9日 星期五 21:44 BJT

美国热股：NEXTERA ENERGY收购Desert Sunlight部分权益，盘初急跌近6%

路透9月9日 - 可再生能源公司NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 表示，将以2.18亿美元的价格，从NextEra Energy Resources LLC旗下一部门收购Desert Sunlight Investment Holdings LLC的24%间接权益。

NEXTERA ENERGY PARTNERS股价周四收于30.71美元，盘初急跌5.89%，报28.9美元。(完)

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