美国热股：NEXTERA ENERGY收购Desert Sunlight部分权益，盘初急跌近6%

企业并购：IT研究公司Gartner将收购CEB，交易价值26亿美元
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
路透9月9日 - 可再生能源公司NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 表示，将以2.18亿美元的价格，从NextEra Energy Resources LLC旗下一部门收购Desert Sunlight Investment Holdings LLC的24%间接权益。
NEXTERA ENERGY PARTNERS股价周四收于30.71美元，盘初急跌5.89%，报28.9美元。(完)
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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施乐上周五收报8.73美元，周二盘初大涨15.65%，报6.65美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****