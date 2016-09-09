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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 22:36 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至年内新高，因海岬型船运费续涨

路透9月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五触及年内新高，受助于海岬型船运费持续上涨。

整体乾散货运价指数 上升12点，或1.52%，报804点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬88点，或约6%，报1,566点，较年初时的472点翻了两番多。日均获利增加479美元，报10,649美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升3点，报658点。日均获利增加27美元，报5,280美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌6点，至688点；灵便型船运价指数 回落1点，报419点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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