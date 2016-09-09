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市场报道 | 2016年 9月 10日 星期六 03:07 BJT

纽约期市：纽约可可降至七个月低位，因科特迪瓦可能再销售20-25万吨可可

路透纽约/伦敦9月9日 - 可可期货周五急跌至数月最低水准，因最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可能取消20-25万吨可可出口合约，将它们再销售，此举可能引发出口商对冲，压低可可期货价格。

阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡期货下跌，此前几日价格大幅攀升，使市场进入超买区域。美元上涨，向原糖期货价格施加压力。

12月伦敦可可 大幅收跌80英镑，或3.5%，报每吨2,183英镑，此前降至5月底来最低2,180英镑。

12月纽约可可 收跌123美元，或4.3%，报每吨2,762美元，盘中触及2月初来最低2,747美元。

科特迪瓦可可推广局咖啡和可可协会(CCC)在备忘录中写道，出口商将有六日时间提供可可出口合约文件，包括交易对方的证明，否则可可合约将被取消和再销售。

一交易员表示，这消息重创可可市场，因为将迫使当地出口商对冲，从而进一步打击本已偏空的价格前景。

科特迪瓦此举目的是消除在该国远期销售系统存在的投机行为。科特迪瓦的可可产量在全球占40%。

“可能将看到一些预订的可可重回市场，”PRICE Futures Group副总裁Jack Scoville说。

可可期货连续第三周下跌，因西非近期降水，使下季作物前景改善。

洲际交易所(ICE)11月罗布斯塔咖啡 下滑18美元，或1%，收报每吨1,909美元，结束之前七日连涨的势头，该合约盘中升至18个月峰值1,932美元。

12月阿拉比卡咖啡 收跌3.75美分，或2.4%，报每磅1.5115美元。

10月原糖期货 下跌0.23美分，或1.1%，报每磅19.99美分，美元上涨对市场带来压力。10月白糖期货 小跌0.20美元，或不到0.1%，报每吨541.20美元。(完)

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