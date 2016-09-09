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市场报道 | 2016年 9月 10日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货多数下跌，在USDA报告出炉前轧平仓位

路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数下跌，回吐部份本周稍早录得的涨幅，交易商说，在周一政府作物报告出炉前，投资者轧平仓位。

CBOT-12月小麦合约 小跌，欧洲磨粉小麦 价格大跌带来进一步压力。

交投最活跃的CBOT小麦合约本周上涨0.8%，扳回之前两周累计约10%跌幅的小部份失地。

美国农业部稍早表示，截至9月1日该周，出口销售小麦总计66.11万吨，高于30-50万吨的市场预估区间。

俄罗斯农业顾问公司SovEcon将该国2016年谷物产量预估下调至7,080万吨，之前预估为7,130万吨。

CBOT-12月小麦合约 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.03-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为63,147口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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