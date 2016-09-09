版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 10日 星期六 05:45 BJT

加拿大股市：创下2月来最大单日跌幅，因全球公债收益率上涨

路透多伦多9月9日 - 加拿大主要股指周五录得2月来最大单日跌幅，
降至五周最低水准，因主要经济体公债收益率上涨，重压全球股市和商品
市场。
    
    公债收益率上涨，此前欧洲央行在周四维持政策不变，美联储官员暗
示美国将加息，日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项。
    
    朝鲜实施第五次核试验，增加投资者风险厌恶情绪。
    
    全球事件发展盖过强于预期的加拿大就业数据。加拿大统计局公布，
8月就业岗位增加2.62万个，全职就业增加5.22万个，兼职就业减少2.6万
个。8月失业率升至7.0%，预估为6.9%。 
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌263.26点，或1.78%，
报14,540.00点。10大类股全数收低。
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数本周下跌1.7%。
    
    周五，能源股跌3%，材料股下挫3.6%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐