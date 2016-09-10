台湾债市：10年券殖利率早盘续扬至一个月新高，反应国际债市偏空氛围

他们表示，因应下周中秋假期调整，台湾金融市场今日全球独家开市，早盘暂先反应国际债市上日偏空氛围，场上持续消化多方调节卖需，促使105/11殖利率趋升靠向0.70%附近整理。

今日早盘105/11盘中高位来到0.7044%，此为一个月盘中高位，前高为8月8日的0.7080%。

美国公债收益率周五上涨，长债收益率触及逾两个月高位，走势同日本公债一致，此前有报导称，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。10年期公债 周五收在1.671%，上日收报1.616%。