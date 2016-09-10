台湾债市：10年券殖利率早盘续扬至一个月新高，反应国际债市偏空氛围

路透台北9月10日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周六早盘走扬，创同年券一个月盘中新高。交易员指出，由于美国10年公债殖利率续探波段新高，带动105/11殖利率连三日走高一度升破0.70%整数关口。
他们表示，因应下周中秋假期调整，台湾金融市场今日全球独家开市，早盘暂先反应国际债市上日偏空氛围，场上持续消化多方调节卖需，促使105/11殖利率趋升靠向0.70%附近整理。
今日早盘105/11盘中高位来到0.7044%，此为一个月盘中高位，前高为8月8日的0.7080%。
〞105/11殖利率底部垫高对多方较有压力。〞一位大型民营银行交易员说。
美国公债收益率周五上涨，长债收益率触及逾两个月高位，走势同日本公债一致，此前有报导称，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。10年期公债 周五收在1.671%，上日收报1.616%。
交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.69-0.71%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.54-0.56%。
本地时间10:01，105/11 殖利率升2.16基点至0.6971%，成交61.5亿台币；五年券105/8 殖利率升2.45基点至0.5540%，成交4.0亿台币；台股加权指数 则跌1.35%。
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(记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)