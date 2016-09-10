台湾汇市：台币早盘因美元涨及台股重挫震荡小贬，但31.5暂获支撑

路透台北9月10日 - 台币兑美元 周六早盘震荡小贬。交易员表示，受国际美元走强及台股重挫冲击，台币续呈贬势；但今天仅台湾股金融市有交易，交投略显清淡。

他们指出，因美国联准会(FED)有投票权的官员对于升息偏鹰派，促使国际美元强弹，早盘台币随美元走强而走贬，惟台币贬破31.500价位，吸引出口商进场大举抛售美元，使台币获支撑。

〞感觉FED好像会升息，美元突然变得很强，台币贬值吸引出口商出来卖美金。〞一位大型银行交易员说。

他表示，近日美国FED官员对未来升息看法偏鹰派，〞九月如果真的升息的确令人震惊，现在不是升息几次问题，而态度问题；也就是说，倘若FED升息是不是持续往前走(继续升息)，预估开会前美元将偏强。〞

另一大型银行交易员亦称，早盘台币走贬主要是反应美元走强，但随台币走低，出口商及某家大型外资保管行进场抛售美元，〞早盘出口商都有出来卖美金，还有一家大型外商银行也在丢美元，可能是有些汇入款。〞

美国联邦储备理事会多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，在一系列鹰派言论发表后，金融市场押注9月升息可能性增加。波士顿联储总裁罗森格伦周五发表讲话后，9月升息的机率从他讲话前的24%升至30%。

本地时间10:31，台币兑美元报31.537，成交区间在31.510-31.650，上日收在31.510；台股加权指数 则跌1.31%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.500-31.650。

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