更新版-台湾货币市场：拆款利率平静无波，周六上班日交易清淡

(更新上周六拆款及央行定存单发行细节) * 拆款市场平淡无奇 * 票券商缺口很小 * 附买回市况平稳，资金充裕 记者 高洁如 路透台北9月12日 - 台湾银行间拆款利率周六大致平稳。资金调度人士指出，周六调整 上班但交易清淡。展望下周，由于下周仅有三个工作日，尤其是周三当日的超额准备数字， 单日要累积五日，因此估计市场的拆借仍将保守。 〞现在大部分资金集中落点还是在月内，怕有万一，〞一位银行业交易员表示。 因应下周中秋假期调整，周六为台湾金融市场上班日，下周四和周五则休市两日。 另外一家大型银行交易员则表示，今日只承做了少量的隔夜拆款，下午应不会有太多其 他的需求。也有另一家中型银行交易员则表示，今日的拆款根本没到单，不过仍须协助分行 资金调度。 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.552 31.510 台湾加权股价指数<.TWII 9,053.69 9,164.88 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.178-0.280% 0.177-0.290% --两周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.177-0.300% **短票市场也清淡** 短票市场方面，票券商则表示，今日缺口很小，调度操作的频率不高。而调度则大多不 做跨中秋节后的拆款。 〞缺口很小，今天算是在公司休息，〞一家大型票券交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.290%，区间在0.25-0.35%，成交金 额为91.35亿台币；前日加权平均利率在0.295%，区间在0.25-0.33%，成交金额为83.86亿台 币。 台湾央行周六没有定存单到期，但仍发行定存单156亿台币。 拆款中心资料 显示，周六超额准备为282亿台币，累计至周六的超额准备2,087亿 台币、加计前期1%的超额准备为3,615亿台币。 **债券附买回市场资金多** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，因是周六，市况相对平淡。大多金融机构是少 量承做，甚至关门休假。 不过也有票券商表示，其实部分投信今天有申购款进场，市场上的大部分金融机构都没 有收钱，就算有收也不会收大笔。 〞今天我都收，趁机换一些低利率的进来，〞一位大型票券商交易员表示。 他表示，部分投信今天打电话巡了一圈，发现钱丢不出去，就来承做。到期续做的部分 也有，而新承做的交易更多。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致未变；短天期公债RP利率主要区间0. 27-0.28%，少数成交在0.26%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.27-0.29%；公司债附买 回利率主要成交在0.34-0.35%。 至于大型票券商与金融机构承作利率持平；短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%， 短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0. 25-0.27%。(完) (审校 杨淑祯)