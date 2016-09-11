全球汇市：投机客六周来首次增持美元多仓--CFTC/路透

路透9月9日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，汇市投机客六周来首次增持对美元的多头押注。 截至9月6日当周，美元净多仓增至91.0亿美元，此前一周为52.9亿美 元。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月会议召开前，部分投资者调整 美元仓位。 投资者自8月初以来一直减少美元多仓，因美国数据较预期疲弱，尤 其是美国8月非农就业报告逊于预期。 但此后美元重新站稳脚跟，因周五及过去一周多位美联储官员的讲话 暗示9月升息并不是完全不可能，尽管许多人认为就业数据温和。 “从所有这些评论中得出的主要结论是，尽管就业增长放缓并且制造 业和服务业活动趋疲，但美国决策者仍认为利率应该上升，这个一贯信息 并没有被投资者忽略，”纽约BK Asset Management外汇主管Kathy Lien 表示。 数据显示，英镑净空仓连续第二周下降，降至89,969口，之前连续六 周刷新纪录高位。投资者自去年11月来一直持有英镑净空仓。 英镑也将成为下周的一大关注焦点，英国央行将宣布货币政策决定， 还有一大波经济数据出炉，包括通胀率、就业和零售销售。 另一方面，日圆净多仓降至54,489口，为8月中以来最低。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 83,968 91,570 空头仓位 29,479 27,909 净仓位 54,489 63,661 欧元(125,000欧元为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 97,324 108,261 空头仓位 189,954 190,186 净仓位 -92,630 -81,925 英镑(62,500英镑为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 38,785 39,648 空头仓位 128,754 132,133 净仓位 -89,969 -92,485 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 22,819 24,557 空头仓位 21,368 16,349 净仓位 1,451 8,208 加元(100,000加元为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 44,136 46,808 空头仓位 23,231 24,408 净仓位 20,905 22,400 澳元(100,000澳元为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 66,211 70,432 空头仓位 27,252 27,866 净仓位 38,959 42,566 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 9月6日当周 前一周 多头仓位 37,243 31,747 空头仓位 31,115 29,854 净仓位 6,128 1,893 (完) (编译 王兴亚；审校 李爽)