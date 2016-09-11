金砖国家：9月9日股汇市收盘纵览

路透9月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.94%，报909.32点。

中国股市：沪综指收跌，朝鲜再次核试验亚太市场普遍承压拖累大盘

中国汇市：人民币震荡收跌，购汇需求旺盛致成交放量

香港股市：收高并创下7月中旬以来最大周线涨幅，受内地资金流入提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.71%，报57,999.727点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因交易员担心巴西总统特梅尔(Michel Temer)的撙节措施可能难以得到选民和议员的支持。雷亚尔兑美元 收报3.2781/00，上日收报3.2091/04。

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南非股市：中止两日连跌，营收主要来自海外的企业将从本币走软中获益，这些公司的股价上涨带动大盘收高。指标Top-40指数 收盘上涨0.31%，报46,734.92点；大盘综合指数 收盘上涨0.18%，报53,347.3点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因全球风险厌恶情绪

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印度股市：下跌，追随周边股市的疲弱表现，因朝鲜再次进行核试验的消息传出后，投资者锁定获利，并且欧洲央行未来政策具有不确定性。BSE指数 收盘下跌0.85%，报28,797.25点，但周线涨0.93%；NSE指数 收盘下跌0.96%，报8,866.7点，当周涨1.62%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.675/66.685，上日收报66.4125/66.4225。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.49%，报987.87点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.48%，报512.92点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.28%，报64.82；卢布兑欧元 贬值1.05%，报72.808。(完)