《全球重要经济事件一览表》--9月12日-9月19日

多伦多--多伦多全球论坛(Toronto Global Forum)国际会议，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行常务董事莱维(Joaquim Levy)都将发表演说。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博早餐(Bloomberg Breakfast)发表演说(2230)。

北京--国务院新闻办公室将于当日上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，介绍2016年8月份国民经济运行情况。

维也纳--央行官员会议，讨论“变革时代的中央银行业”(至9月14日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)、中国人民银行副行长易纲等将出席会议。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘参加由胡佛研究所主办的“选举、决策及经济不确定性”的会议(2100)。